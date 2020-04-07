Южно-Сахалинск, , 10:54 — REGNUM Жители Сахалина с детьми, застрявшие в Таиланде, просят правительство региона помочь им вернуться домой.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо , люди писали на специальный сайт МИД РФ, у них взяли все данные. Но на рейс, который вылетает 7 апреля, они не попали. МИД РФ больше им не отвечает.

«Я каждый день туда звоню, прошу помощи, но нас нет в списках на рейс на Россию», — рассказал сахалинец.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ пообещал помощь всем гражданам России, оставшимся за границей и попавшим в сложную финансовую ситуацию. Помощь будет оказываться из расчета 2400 рублей в сутки до вылета. О времени вылета МИД РФ обещает сообщить дополнительно.