Владивосток, , 10:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о возможности посещения приморцами своих дачных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в социальной сети Instagram Олег Кожемяко заявил, что к выходным будут открыты магазины, торгующие строительными и садово-огородными товарами, а также разъяснил порядок пребывания приморцев на своих дачных участках.

«На выходных люди спокойно могут ездить на свои дачи, никто не будет их останавливать или досматривать машины. Конечно, каждый житель должен соблюдать условия социального дистанцирования», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя краевого правительства Сергей Максимчук сообщил, что дачники могут ездить на свои дачи «в один конец» и быть там до конца режима самоизоляции.