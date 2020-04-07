Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Ставропольском крае по состоянию на 10:30 7 апреля достигло 39 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в регионе подтверждено 19 новых случаев заражения COVID-19.

Накануне губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что пять человек с коронавирусом на Ставрополье уже выздоровели и выписаны из больницы. Такую же информацию предоставляет краевой минздрав. Однако по данным федерального оперштаба, представленным на портале Стопкоронавирус. рф, в регионе зафиксировано только два случая выздоровления.

Между тем в минздраве Ставрополья 7 апреля также сообщили, что с начала эпидемиологической ситуации по коронавирусу в крае проведено более 10 тыс. исследований на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением находится порядка 1,2 тыс. человек, контактных с заболевшими, сняты с него свыше 2,6 тыс. жителей.