Москва, , 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Количество регионов, в которых выявили случаи заражения достигло 81. За минувшие сутки выявлено 1154 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Общее число заболевших достигло 7497 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, выздоровели — 58 пациентов. Днем ранее суточный прирост пациентов составил 954 случая.

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