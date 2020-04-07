Вашингтон, , 10:49 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса Microsoft выпустила новую функцию для своего мессенджера Skype. Об этом 6 апреля сообщила «Игромания».

Функция Meet Now позволит звонить людям, у которых не установлен мессенджер. Приложение будет генерировать ссылку, переход по которой позволит запустить видео или аудиоконференцию прямо в браузере.

Напомним, Skype — это бесплатный мессенджер, созданный в 2003 году. В основном используется для видео и аудиозвонков.

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