Вашингтон, 7 апреля 2020, 10:49 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса Microsoft выпустила новую функцию для своего мессенджера Skype. Об этом 6 апреля сообщила «Игромания».
Функция Meet Now позволит звонить людям, у которых не установлен мессенджер. Приложение будет генерировать ссылку, переход по которой позволит запустить видео или аудиоконференцию прямо в браузере.
Напомним, Skype — это бесплатный мессенджер, созданный в 2003 году. В основном используется для видео и аудиозвонков.
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