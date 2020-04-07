Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM Запрет на действие рынков диких животных стал бы мерой профилактики будущих пандемий по аналогии с пандемией коронавируса, считает Элизабет Марума Мрема, исполняющая обязанности исполнительного секретаря департамента биологического разнообразия ООН. Об этом сообщает The Independent.

Считается, что начальной точкой распространения коронавируса был рынок в Ухане, а предыдущие эпидемии тоже начинались с передачи вируса от животных к человеку.

По мнению Элизабет Мремы, если запретить рынки, где дикие животные продаются в качестве продуктов питания, это позволит предотвратить распространения новых пандемий. По ее словам, мессадж ясен: «если мы не позаботимся о природе, она позаботится о нас».

Мрема уточняет необходимость помнить о том, что в ряде регионов (например, в бедных селах Африки) люди зависят от диких животных, которые служат пищей для миллионов людей. Пока не предоставить таким регионам альтернативы — будет большой риск появления нелегальной торговли дикими животными, которая в настоящее время уже поставила некоторые виды на грань вымирания.