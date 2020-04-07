Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Судьбой медицинских масок в Петербурге поинтересовался депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»). Он направил соответствующее обращение вице-губернатору Олегу Эргашеву, курирующему здравоохранение и социальную сферу.

Маски Дарья Драй © ИА REGNUM

В документе парламентарий просит сообщить, закупил ли Смольный то большое число масок, которое обещал приобрести у Китая и Южной Кореи. К тому же различные швейные предприятия Петербурга заявляли о своей готовности шить любые средства индивидуальной защиты, особенно с учетом, что сейчас их сотрудники сидят дома, а цеха стоят.

Так как в большинстве городских аптек средств индивидуальной защиты по-прежнему нет, Вишневский интересуется, куда они пропадают.

«С учетом того, что различными предприятиями производится достаточно много масок, хочется понять, куда они пропадают, если их недостаточно в медицинских учреждениях и нет в аптеках. Верна ли информация, что часть из них попадает к перекупщикам или в другие регионы?» — задается вопросом депутат.

Он подчеркивает, что получает множество сообщений о том, что «в медицинских учреждениях Петербурга недостаточно средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер».

Аналогичное обращение Вишневский собирается отправить главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кириллу Соловейчику.