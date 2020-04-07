Москва, , 11:02 — REGNUM Заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в 43 российских регионах за минувшие сутки. Специалисты зафиксировали 1154 новых случая, информирует 7 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее количество подтверждённых случаев достигло в России 7497. Больше всего случаев заражения за сутки выявлено в Москве — 697. В Санкт-Петербурге — 69 случаев, в Московской области — 67.

Далее идут Брянская область — 32 случая, Калининградская область — 29 случаев. По 19 случаев выявлено в Ставропольском крае, Пензенской области и Югре. В Ямало-Ненецком АО — 18 случаев, в Ивановской области — 14 случаев, в Дагестане — 13, в Коми, Краснодарском и Пермском краях и Волгоградской области — по 11 случаев, в Тульской области — десять.

В Ростовской области — восемь новых случаев, во Владимирской, Тюменской и Свердловской областях — по семь, в Ингушетии и Саратовской области — по шесть, в Орловской и Ярославской областях, Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае — по пять, в Калужской, Псковской, Омской областях, Калмыкии и Удмуртии — по четыре, в Белгородской и Иркутской областях, Карачаево-Черкесии и Чувашии — по три, в Кировской и Ульяновской областях и Башкирии — по два, в Челябинской области, Северной Осетии, Чечне, Приморье и Крыму — по одному случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество летальных исходов по всей России выросло до 58.