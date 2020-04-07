Псков, , 10:49 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 7 апреля сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба Псковской области, на утро вторника в регионе проведено 2582 исследования на коронавирус, госпитализировано 19 человек, из них восемь с подозрением на коронавирус.

Таким образом, всего в Псковской области насчитывается 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели четыре человека, двое умерли.

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