Самара, , 10:48 — REGNUM Особый противопожарный режим будет введен на территории Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, особый противопожарный режим в регионе вводится с 8 апреля. В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, в лесах запрещено разводить костры и работать с открытым огнем.

В текущем году к работе в пожароопасный сезон подготовили 17 лесопожарных станций ГБУ СО «Самаралес». Кроме этого, патрульные группы будут делать обходы по 212 утвержденным маршрутам, общей протяженностью 32 711 км.

Отмечается, что для обнаружения лесных пожаров внедрили единую систему видеомониторинга. Кроме этого, в текущем году будут выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, такие как прокладка и прочистка просек, противопожарных минерализованных полос, а также реконструкция лесных дорог.

Сообщается, что на территории лесного фонда региона пожароопасный сезон объявлен уже с 23 марта 2020 года.

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