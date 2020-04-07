Льюис, , 10:47 — REGNUM Британская актриса Онор Блэкман, известная как девушка Джеймса Бонда из кинофильма «Голдфингер» 1964 года, скончалась 6 апреля в возрасте 94 лет. Об этом сообщила британская телерадиовещательная компания BBC.

По данным компании, актриса умерла в собственном доме в городе Льюис в Юго-Восточной Англии. «Она мирно умерла от естественных причин дома в Льюисе в окружении своей семьи», — передала телерадиокомпания слова близких актрисы.

Кроме роли Пусси Галор в фильме о Бонде, Блэкман играла в картинах «Мистер Питкин в тылу врага», «Дневник Бриджит Джонс», сериале «Мстители» и других. За участие в телесериале «Мстители», выходившем на экраны в 1962—1969 годы, ей была присуждена специальная премия BAFTA.