Владикавказ, , 10:41 — REGNUM В Северной Осетии попал под уголовную статью председатель комитета дорожного хозяйства республики. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и повреждении объекта культурного наследия, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как считают следователи, при строительстве автомобильной дороги Хурикау — Малгобек — Моздок протяженностью 61,6 км был поврежден памятник культуры федерального значения «Зильгинское городище, VI—XI вв. н.э.».

Контракт на ведение работ подписал в 2019 году глава дорожного комитета. Все работы, согласно закону, должны были проводиться под контролем органа по охране объектов культурного наследия, так как древнее городище подлежит государственной охране и его снос запрещен.

Однако глава комитета дорожного хозяйства не выполнил указанных требований, в результате чего контроля при строительстве дороги в целях возможного выявления археологических предметов на участке культурного слоя не было установлено. Отвечать за нарушение закона придется руководителю комитета дорожного хозяйства региона.