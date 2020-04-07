Бали, Индонезия, , 10:41 — REGNUM Местное правительство на острове Бали получит 20 тысяч наборов для проведения экспресс-тестов на коронавирус, доставленных из Сингапура, сообщает Antara.

Издание отмечает, что 20 тысяч наборов, заказанных в Сингапуре, сейчас находятся в Джакарте, где проходят таможенный контроль.

Известно также, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на острове Бали достигло 43 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что выборочные обследования на коронавирус были проведены у 11 242 человек.

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