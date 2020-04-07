Энтеббе, Уганда, , 10:46 — REGNUM Жительница Уганды, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, родила здорового ребенка. Об этом 6 апреля передает газета Mwananchi.

Как сообщил главный врач больницы Энтеббе Мозес Мувонге, пациентка родила девочку в субботу, 4 апреля.

«Заболевшая родила сегодня днем (4 апреля) путем Кесарева сечения, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо», — заявил Мувонге.

По информации журналистов издания, 22-летняя пациентка из округа Мвакисо заразилась коронавирусом от своего мужа, который вернулся из Дубая.

К настоящему моменту в Уганде выявили 48 случаев заражения коронавирусом.