Москва, 7 апреля 2020, 10:46 — REGNUM Более 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили российские специалисты в течение суток 6 апреля. Такие данные приводит 7 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки выявлено 1154 новых случая в 43 регионах РФ. Общее число заразившихся достигло 7497 человек, инфекция выявлена в 81 регионе. Выздоровели 494 человека, скончались 58 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 апреля в России подтвердилось 954 случая заражения коронавирусом.
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