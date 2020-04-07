Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM В Свердловской области заразились новым коронавирусом еще семеро жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Теперь в регионе подтвержден 51 случая заражения. Все новые пациенты госпитализированы.

Отметим, что всего в стране заболели COVID-19 за последние сутки 1 тысяча 154 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введен режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года. Граждан призывают выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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