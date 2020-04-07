Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти вдвое. COVID-19 подтверждён ещё у восьми человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что экспресс-тесты на коронавирус у восьми человек дали положительные результаты. Таким образом общее число заболевших коронавирусной пневмонией в Ростовской области за весь период вспышки COVID-19 составило 17 человек.

Напомним, ростовская лаборатория получила статус референс-центра, что позволит получать результаты дополнительных исследований более оперативно.

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