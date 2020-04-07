Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Петербурге за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией. Об этом 7 апреля сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

«За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 69 новых случаев заражения инфекцией», — говорится сообщении.

Это новый «антирекорд» для города с момента начала эпидемии. Предыдущий антирекорд в Петербурге был зафиксирован 30 марта — тогда выявили 48 случаев инфекции.

С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов коронавируса в Петербурге достигло 295 случаев. Новых смертельных случаев в Петербурге за минувшие сутки не было.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1154 случая новой коронавирусной инфекции в 43 регионах страны.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 494 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 58 человек, из них 11 летальных случаев зафиксировано только за прошедшие сутки.

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