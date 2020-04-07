Москва, , 10:39 — REGNUM За сутки врачи в России диагностировали после подтверждающих тестов 1154 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале штаба по профилактике коронавируса.

Новые случаи были зафиксировано в 43 регионах. За это же время скончалось 11 человек, заражённых коронавирусом. В то же время выздоровели 88 человек.

Большая часть заразившихся — 697 человек — приходится на Москву. Следом идёт Санкт-Петербург, где зафиксировано 69 новых случаев. Замыкает тройку регионов с наивысшим количеством новых заражённых Московская область, где обнаружено 67 случаев коронавируса.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 7 апреля в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.