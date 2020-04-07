Сухум, , 10:44 — REGNUM Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния 6 апреля в эфире Абхазского телевидения рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса, которые осуществляют на границе с Россией на КПП «Псоу».

"Наших граждан, которые приезжают к себе на родину, каждого проверяют. И за этот период времени выявлено шесть случаев с температурой, и то невысокой. Сразу наши сотрудники звонят в минздрав, МВД, дают информацию», — рассказал министр.

Квициния отметил, что всем, кто пересек границу, сотрудники МЧС разъясняют о необходимости пробыть в режиме самоизоляции 14 дней. По его словам, после объявления режима чрезвычайной ситуации в республике границу пересекло 838 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в рамках защиты населения от коронавируса был объявлен в Абхазии 28 марта. В республику запрещен въезд иностранцев, в том числе граждан России.

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