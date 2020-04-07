Нью-Йорк, США, , 10:41 — REGNUM Огромный собор в центре Нью-Йорка во время пандемии коронавируса станет полевым госпиталем в условиях, когда США пытаются справиться с нарастающим кризисом. Об этом сообщает 7 апреля The Times of Israel.

Кафедральный Собор Святого Иоанна Богослова на Манхэттене разместит девять медицинских палаток с климат-контролем в своем 600-футовом нефе и подземном склепе, сказал изданию The New York Times декан собора Клифтон Дэниел.

По его словам, палатки смогут вместить в общей сложности не менее 200 пациентов под витражными окнами здания, которое считается самым большим англиканским собором в мире.

Представители собора заявили, что пациенты с COVID-19 могут начать прибывать в течение недели. Полевой госпиталь будет укомплектован персоналом из больницы, расположенной по соседству с Кафедральным комплексом.