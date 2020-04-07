Петропавловск-Камчатский, , 10:37 — REGNUM За нарушителями самоизоляции на Камчатке будут следить с помощью камер и телефонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Решение об усилении мер по контролю за самоизоляцией людей принял врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

«У нас есть два подтвержденных случая коронавируса и два под подозрением. И ситуация будет развиваться, хотим мы этого или нет. Сейчас мы идем по пути других регионов, где сначала был маленький очаг, а далее все зависело от того, насколько быстро и эффективно этот очаг блокировался. Нам безусловно нужно усиливать меры. Будет усилен контроль на улицах и дорогах с помощью камер и средств фиксации геолокации мобильных телефонов», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке решением врио губернатора Фонд поддержки предпринимательства докапитализируют на 100 млн рублей.