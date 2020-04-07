Владивосток, , 10:36 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко разъяснил порядок действия пропускной системы в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Свое мнение он озвучил на личной странице в Instagram, где рассказал о том, что в настоящее время в Приморье проводится работа по подготовке внедрения пропускной системы, однако, на сегодняшний день в ней нет необходимости.

«В Приморье нет необходимости внедрять пропускную систему. В настоящее время вполне достаточно и того, что руководители предприятий определяют людей, необходимых для поддержания рабочего цикла, и выдают им справки соответствующего образца», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в первый день работы электронной пропускной системы, сервер, на котором формировались пропуска, отказал.