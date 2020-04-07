Иерусалим, , 10:35 — REGNUM В Израиле 153 человека с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 181 — в состоянии средней тяжести, 113 — на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает 7 апреля The Times of Israel со ссылкой на данные минздрава.

По данным министерства, в стране доступны 3000 аппаратов искусственной вентиляции легких, при том, что в докладе Кнессета в прошлом месяце говорилось, что в стране имеется менее полутора тысяч запасных аппаратов ИВЛ. Минздрав тогда оспорил это заявление, сообщив о наличии 2864 запасных аппаратов.

В настоящее время состояние более ста человек требует применение аппаратов ИВЛ. По заверениям минздрава, аппаратов достаточно и будет еще больше. Откуда они появятся, в ведомстве не уточнили.