Сеул, , 10:18 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, новый случай заражения был зафиксирован на американской авиабазе, расположенной в городе Осан. Известно, что первый случай заражения коронавирусом на авиабазе произошёл 3 апреля.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до двадцати человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 331.

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