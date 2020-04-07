Уфа, , 10:19 — REGNUM Еще один случай нового коронавируса зафиксирован в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, женщина прибыла из Турции. Она находится в тяжелом состоянии.

Помимо этого, добавил он, 7 апреля выписали из больницы по выздоровлению одного болевшего COVID-19.

Радий Хабиров обратил внимание на то, что в ближайшее время может произойти увеличение числа выявленных людей с новым коронавирусом, поскольку резко увеличится количество тестов на COVID-19.

Поэтому необходимо соблюдать режим самоизоляции и продолжать готовиться к максимальной нагрузке.