Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун. Одна из них — вернувшаяся из ОАЭ медсестра, которая не поставила в известность о заграничной поездке руководство больницы. Об этом сообщает оперативный штаб региона в социальных сетях.

Два случая COVID-2019 подтверждены в посёлке Карсун, одна из заразившихся — медицинская сестра Карсунской районной больницы. Отмечается, что 13 марта она вышла из отпуска, во время которого посетила ОАЭ, не уведомив работодателя об этом факте. Симптомы простудного заболевания у неё появились 30 марта, в тот же день первичный тест показал наличие вируса. Женщину госпитализировали, в настоящее время её состояние оценивается как удовлетворительное.

Другой пациент с COVID-2019 — врач общей практики, который являлся одним из контактных лиц. Он почувствовал недомогание 31 марта, первичное исследование дало положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

Оперштаб отмечает, что 6 апреля у обоих медработников результаты повторных тестов подтвердились в лаборатории в Москве. Все контактные лица изолированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Карсунская районная больница закрыта на карантин и обработку, в посёлке ужесточены меры безопасности.

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Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что ещё у 16 человек из региона получены «первые условно положительные тесты, 13 из них — жители Карсунского района».

Напомним, в регионе в рамках борьбы с коронавирусом усилят поддержку медицинских работников. Помимо материальных выплат, медперсонал планируют застраховать «на случай заражения в связи с профессиональной деятельностью». Глава региона подчёркивал, что «необходимость этой печальной меры обусловлена временем».

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