Москва, , 10:17 — REGNUM Порядка 120 граждан Израиля вернулись из РФ в свою страну рейсом авиакомпании Israir в ночь на 7 апреля. Об этом сообщает Newsru (Израиль). Израильтяне застряли в России после того, как в ней было ограничено авиасообщение.

Самолет, вылетевший из аэропорта «Домодедова» в Бен-Гурион, был отправлен по инициативе самой авиакомпании, подчеркивает посольство Израиля в Москве на своем сайте.

5 апреля на сайте посольства было размещено объявление, что Россия прекращает авиасообщение и спецрейсы для доставки граждан Израиля домой организовываться не будут. Посольство просило израильтян срочно сообщить свои данные для вылета рейсом Israir, подчеркивая, что «наличие авиабилета не является гарантией вылета», так как в случае недостаточного числа пассажиров рейс отменится.