Сухум, , 10:08 — REGNUM Жителям Абхазии нужно быть готовыми к тому, что в страну будет завезен коронавирус. Такое заявление 6 апреля сделал министр здравоохранения и социального обеспечения республики Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского телевидения.

«Учитывая, что в Российской Федерации идет рост пика заболеваемости, а это может быть до 15−16 апреля, а может и больше, мы рискуем тем, что этот вирус однозначно будет завезен к нам», — сказал Цахнакия.

Он призвал жителей Абхазии не покидать мест своей прописки, так как сообщение о появлении в республики инфекции может появиться в любой день.

Цахнакия также рассказал, что в стране было проведено 86 исследований на предмет заражения людей коронавирусом. Во всех случаях результат был отрицательным, COVID-19 не был выявлен. Министр отметил, что достоверность исследований подтвердили специалисты ВОЗ.

«Но когда пойдет поток людей, мы не сможем удержать, какие бы мы жесткие меры не принимали. Мы должны готовиться к тому, что этот вирус будет у нас», — заявил Цахнакия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 28 марта действует чрезвычайное положение в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. В республике закрыты гостинцы, рынки, салоны и секции. Ограничен пропуск иностранцев на территорию республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии будет введена обязательная изоляция для всех въезжающих