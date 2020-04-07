Кампала, , 10:07 — REGNUM Жители Уганды в социальных сетях выразили неоднозначную реакцию на план правительства страны по открытию школ с конца апреля. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, министр образования Уганды Джанет Мусевени заявила, что начальные и средние школы страны откроются с 27 апреля. Она сказала, что меры, принимаемые для прекращения распространения коронавируса позволят возобновить школьные занятия по расписанию.

В ответ на это некоторые угандийцы заявили, что еще слишком рано планировать открытие школ, поскольку число случаев заражения коронавирусом в стране растет.

«Мы не уверены, продлят ли нам карантин и когда COVID-19 будет побежден, не слишком ли рано объявлять школьные занятия?» — написал в Твиттере Эрнест Кийонга.

«Если кривая не сгладится, и у нас есть какой-то способ борьбы с этой болезнью, [вспышка] которой, как я полагаю, все еще может произойти. Мы еще не можем начинать строить планы», — написал Себунья Филипп.

Некоторые выразили оптимизм в отношении того, что меры, принятые правительством для прекращения распространения вируса, включая карантин, приведут к снижению темпов роста новых заражений.

«Мама, большое спасибо за это разъяснение, на самом деле это была ценная информация для всех наших учеников из Уганды», — написал Амброуз Отим .

«Я не знаю, как поблагодарить вас… это лучшие планы, и как только они будут реализованы, школьники смогут восстановить утраченное время», — написал в Твиттере Осберт Сандро.