Краснодар, , 09:55 — REGNUM Пациент с COVID-19 скончался в Краснодарском крае, это первый случай гибели в регионе от нового коронавируса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 7 апреля. Как уточняется, скончавшемуся пациенту было 45 лет, проходил лечение в Лабинской ЦРБ. Он длительно болел, скончался от осложнений.

«Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится всё больше молодых людей», — уточнили в краевом минздраве.

Всего в регионе коронавирус подтверждён у 50 человек, 15 пациентов с выздоровлением выписаны. С подозрением на коронавирус обратился 681 человек, продолжают стационарное лечение 265 человек, из них 66 детей.