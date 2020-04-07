Пхукет, Таиланд, , 09:57 — REGNUM Две женщины из России заразились коронавирусом в Таиланде. Об этом говорится в заявлении комитета по инфекционным болезням провинции Пхукет, опубликованном 7 апреля.

Сообщается, что две женщины в возрасте 23 и 28 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа проживали на протяжении одного месяца в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет.

Кроме того, в сообщении говорится, что вирус был также подтвержден у гражданки Казахстана 26 лет. Заболевание у всех троих протекает без симптомов.

Ранее стало известно, что в Таиланде от коронавируса скончался российский гражданин, прилетевший из населенного пункта Ванино (Хабаровский край).

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