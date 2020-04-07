Ирвайн, США, , 09:53 — REGNUM В ближайшие дни Blizzard Entertainment начнёт закрытое тестирование нового аддона для World of Warcraft под названием Shadowlands. Об этом 6 апреля сообщила «Игромания».

Приглашения на тестирование получат «ветераны WoW и друзья компании». На начальном этапе альфа-теста геймерам будут доступны только несколько локаций и одно подземелье.

Напомним, Shadowlands — это предстоящее дополнение для World of Warcraft, посвящённое путешествию в загробный мир. Его релиз ожидается в 2020 году.

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