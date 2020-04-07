Лондон, , 10:11 — REGNUM Состояние здоровья премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в клинике в Лондоне, за минувшую ночь не изменилось. Об этом 7 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее, 6 апреля представители кабинета министров в комментарии журналистам агентства заявили о том, что состояние здоровья премьер-министра нормальное, а в больницу он был помещен в качестве меры предосторожности.

К аппарату вентиляции легких он пока не подключен.

Напомним, о заражении коронавирусом Борис Джонсон объявил 27 марта и ушел в режим самоизоляции, однако спустя 10 дней ему легче не стало.

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