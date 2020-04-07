Киев, , 09:56 — REGNUM По состоянию на утро 7 апреля, на Украине зафиксировали 1462 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

За минувшие сутки выявили 143 новых случая.

«Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 на Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди погибших часть людей, возрастом старше 50 лет, составляет 85%», — сказано в сообщении.

За это время выздоровели уже 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантинные меры якобы дают свой результат, поскольку число зараженных, выявленных за сутки, значительно снизилось. На тот момент таковых нашли 68 человек.

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