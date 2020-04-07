Гилфорд, Великобритания, , 09:48 — REGNUM Следующее обновление для No Man's Sky добавит в игру пилотируемых роботов. Об этом 6 апреля сообщила «Игромания».

Информация о новом контенте была преждевременно опубликована в европейском онлайн-магазине Joy Buggy. Разработчики пока официально не анонсировали появление роботов в своей игре.

Напомним, No Man's Sky — это приключенческая игра, в которой геймеры занимаются исследованием космоса. Релиз проекта состоялся в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки в ярости: Team Fortress 2 находится под атакой «лаг-ботов»