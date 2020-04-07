Пермь, , 09:41 — REGNUM В Перми в рамках весенних работ по городскому благоустройству проводят дезинфекцию улиц, парков и скверов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Так, в центре краевой столицы приводят в порядок все кварталы эспланады, верхнюю и нижнюю части набережной, территорию Соборной площади. Работы по благоустройству ведутся во всех районах муниципалитета. При этом подрядчики при обработке улиц, парков, малых архитектурных форм, остановочных павильонов, объектов озеленения, моста используют дезинфицирующие растворы.

В городской администрации отметили, что действующий режим полной самоизоляции позволяет выполнить оперативно существенный объем работ.