Хабаровск, , 09:45 — REGNUM Администрация Хабаровска намерена обратиться за помощью к военным для усиленной дезинфекции городских улиц, площадей и общественных пространств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Читайте также: Военные на Сахалине помогают дезинфицировать общественные пространства

В администрации столицы региона полагают, что профессиональная помощь подразделений химзащиты Восточного военного округа будет очень кстати.

«Мы уже вели санобработку силами муниципальных предприятий. Однако дополнительные подготовленные специалисты, мощности и спецоборудование, которыми располагает армия, нам очень нужны», — рассказал вице-мэр Хабаровска Александр Андрюшин.

В адрес командующего Восточным военным округом направлено обращение с просьбой помочь городу.

Как сообщало ИА REGNUM, военные на Сахалине помогают проводить санобработку улиц и площадей.