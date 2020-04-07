Хабаровск, 7 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Администрация Хабаровска намерена обратиться за помощью к военным для усиленной дезинфекции городских улиц, площадей и общественных пространств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
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В администрации столицы региона полагают, что профессиональная помощь подразделений химзащиты Восточного военного округа будет очень кстати.
«Мы уже вели санобработку силами муниципальных предприятий. Однако дополнительные подготовленные специалисты, мощности и спецоборудование, которыми располагает армия, нам очень нужны», — рассказал вице-мэр Хабаровска Александр Андрюшин.
В адрес командующего Восточным военным округом направлено обращение с просьбой помочь городу.
Как сообщало ИА REGNUM, военные на Сахалине помогают проводить санобработку улиц и площадей.