Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Глава «Грузинских авиалиний» Роман Бокерия пообещал, что его авиакомпания доставит в Грузию из Иерусалима благодатный огонь. Об этом он 6 апреля рассказал в интервью грузинской службе «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Бокерия также сообщил, что в патриархии Грузинской православной церкви ему подарили икону перед новыми чартерными рейсами, на которых граждане Грузии должны вернуться на родины.

«Сегодня патриарх освятил эту икону на имя «Грузинских авиалиний» для того, чтобы благодать и молитвы перешли на членов нашего экипажа и, что главное, на тех людей, которых мы должны привезти», — сказал Бокерия.

Стоит отметить, что «Грузинские авиалинии» традиционно на Пасху доставляют благодатный огонь из Израиля в Грузию.