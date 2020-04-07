Лагос, Нигерия, , 09:42 — REGNUM Известная нигерийская актриса Функе Акинделе была признана виновной в «нарушении [антикоронавирусных] судебных запретов» в деловой столице страны, Лагосе. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление полиции.

Ей было предъявлено обвинение вместе с ее мужем Абдул Рашидом Белло, который был признан виновным по той же статье.

По информации журналистов телерадиокомпании, изначально супругов арестовали за проведение вечеринки в их доме. Теперь Акинделе и ее мужу придется заплатить штраф в размере 260 долларов США и в течение 14 дней осуществлять общественные работы.

Им было поручено «посетить 10 важных общественных мест в штате Лагос, чтобы информировать общественность о последствиях несоблюдения карантинных мер».

Они также должны предоставить имена и контакты всех гостей, присутствовавших на вечеринке. В полиции сообщили, что их поиск уже ведется.

По словам полиции, одна из присутствовавших на вечеринке певица Наира Марли уже находится под стражей в полиции.