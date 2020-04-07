Бербанк, США, , 09:34 — REGNUM Disney опубликовала короткометражный мультфильм, посвящённый снеговику Олафу из «Холодного сердца». Ролик появился 6 апреля на YouTube-канале компании.

В коротком видео Олаф играет в снежки на замерзшем озере. Сообщается, что над роликом работали два человека из дома: аниматор Хайрум Осмонд и актёр озвучки Джош Гад.

Напомним, «Холодное сердце» — это популярный мультфильм компании Walt Disney, вдохновлённый сказкой «Снежная королева». Его премьера состоялась в 2013 году.

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