Москва, , 09:36 — REGNUM Использование водки вместо спирта при приготовлении дезинфицирующего состава сделает такой антисептик бесполезным. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Объём спирта в водке недостаточен для приготовления антисептика, пояснили специалисты. Растворы с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта с этой точки зрения бесполезны. Дезинфицировать кожу чистым спиртом вредно, так как кожа становится сухой и раздражённой, а через микротрещины в организм может проникнуть вирус.

Антисептик можно приготовить в домашних условиях. Для этого спирт нужно влить в ёмкость с завинчивающейся крышкой, добавить перекись водорода и глицерин, потом влить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду. Ёмкость нужно быстро закрыть, а раствор — немного взболтать.

Полученный антисептик можно разлить в тару меньшего объёма и пользоваться им через 72 часа. Столько времени нужно, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы на самих флаконах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с началом нерабочего периода, объявленного в связи с коронавирусом, выросли продажи водки.

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