Москва, , 09:28 — REGNUM Два спецрейса из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург запустит авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, «Аэрофлот» ожидает разрешения на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале. Авиарейс Бангкок — Шереметьево вылетает в 12:00 (8:00 мск), прибывает в 18:15 мск. Рейс Бангкок — Санкт-Петербург — Москва — вылетает в 10:00 (6:00 мск) — прилетает в 17:00 в Петербург и в 19:20 — в Москву.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Японии вынужденно остаются 637 граждан России, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиасообщения.

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