Магадан, Магаданская область, , 09:34 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании оперативного штаба предложил ужесточить меры для тех, кто нарушает режим самоизоляции.

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«Мы сегодня выглядим как очень оживлённая региональная столица. На улицах очень много людей. Поручаю проработать вопрос. Людям, находящимся на самоизоляции, сохраняется заработная плата. Предлагаю нарушителей лишать заработной платы. Может это будет стимулом? Не только штрафы, но и лишение поддержки — оплаты труда. В том числе и в бюджетной сфере» —, цитирует главу Колымы MagadanMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья объявили о том, что на самоизоляции для передвижения по населённым пунктам будет введён пропускной режим. Помимо паспорта и справки с места работы, необходимо иметь СМС с цифровым кодом. Позже чиновники отказались от затеи с цифровыми пропусками. Система предназначенная для этого дала сбой.