Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Игроки массово жалуются на атаку «лаг-ботов» в Team Fortress 2. Об этом 7 апреля сообщает портал PCGamer.

Геймеры отмечают, что боты не только с лёгкостью убивают всех игроков при помощи авто-прицеливания, но и «ломают сервер», если попытаться избавиться от них. Разработчики из Valve пока никак не отреагировали на проблему.

Напомним, Team Fortress 2 — это соревновательный многопользовательский шутер от американской компании Valve. Его релиз состоялся в 2007 году.

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