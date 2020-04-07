Великий Новгород, , 09:26 — REGNUM В ночь на 7 апреля улицы Великого Новгорода дезинфицировали для предотвращения распространения коронавируса. Для этого использовался трактор New Holland с прицепным опрыскивателем фирмы Amazone, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Там рассказали, что в обычное время эта установка используется фермерами для внесения в почву средств защиты растений и жидких удобрений.

«Чудо-машину предоставил руководитель кооператива «Новгородский аграрий» Денис Павлюк. За что ему большое спасибо!», — отметили в оперштабе Новгородской области.

На 6 апреля в Новгородской области было пять подтвержденных случаев коронавируса, еще девять проб ждут подтверждения, 77 человек находятся под наблюдением медиков. Один пациент переболел коронавирусом и выздоровел. Один пожилой мужчина скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области умер пациент с коронавирусом, заразившийся в России