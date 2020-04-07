Горно-Алтайск, , 09:25 — REGNUM Систему водоснабжения Горно-Алтайска и села Майма на территории Республики Алтай подключат к Катунскому водозабору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, реконструкцию сетей проведут в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

В настоящее время жители этих населённых пунктов пользуются подземными водами. Их качество остаётся стабильным последние годы, однако, по мнению специалистов, вода жёсткая.

«Подключение домовладений к Катунскому водозабору позволит жителям получать артезианскую воду ещё более высокого качества», — отметили в правительстве.

Работы в Майме планируется завершить уже к 2021 году, тогда как в Горно-Алтайске в этом году только начнётся строительство сетей от водозабора к городу. По плану реконструкция должна завершиться в 2024 году.

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