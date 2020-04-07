Владивосток, , 09:30 — REGNUM Значительное число жителей Приморья за период самоизоляции может лишиться своей работы.

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Об этом было сказано в пояснительной записке, представленной к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок на 2020 год», который был внесён на рассмотрение Заксобрания губернатором Приморья Олегом Кожемяко, пишет РИА Новости.

«Приостановление деятельности хозяйствующих субъектов до 30 апреля скажется на объёме производимой продукции, товарообороте, услугах населению. Ожидаем, что в результате возможно массовое высвобождение сотрудников, в первую очередь у субъектов малого и среднего предпринимательства (до 10 тысяч человек)», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье разгорается скандал из-за стоимости школьных продовольственных пайков, которые выдали учащимся школ, переведённых на дистанционное обучение.