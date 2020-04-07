Москва, , 09:19 — REGNUM Большинство жителей России считают, Русская православная церковь (РПЦ) влияет на политику властей и на общественную жизнь страны — 42% и 51% соответственно, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 26% опрошенных, в последние годы влияние РПЦ на политику российских властей растёт. 44% считают, что не меняется.

Граждане чаще согласны с высказываниями представителей РПЦ (39%), чем не согласны (19%). Больше всего респондентам запомнились слова в защиту традиционной семьи, о ненужности образования для девочек и о включении упоминания Бога в Конституцию.

Опрос проведен 8 марта 2020 года в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Русской православной церкви (РПЦ) доверяют более половины жителей России (53%), не доверят 27% граждан.

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