Токио, , 09:15 — REGNUM В Японии вынужденно остаются 637 граждан России, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиасообщения, сообщили 7 апреля на странице российского посольства в Токио в Facebook.

В посольстве сообщили, что продолжают помогать российским гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В частности, дипведомство помогает с размещением, продуктами и предметами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на совещании со своими заместителями, заявил, что правительство поможет всем гражданам, которые вынужденно остались за границей и оказались в трудной жизненной ситуации.

В частности, для этой цели правительство направило министерству иностранных дел 500 млн рублей.

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